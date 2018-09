Teramo-Samb: info tagliandi.

San Benedetto del Tronto | Al match di domenica 23 Settembre, che si disputerà allo stadio Bonolis di Teramo con inizio alle ore 18:30, potranno assistere solo i tifosi rossoblu muniti di Supporter Card Card o Fidelity Card della Sambenedettese.

di Guido Favelli

La S.S Sambenedettese calcio comunica che sulla base della determinazione dell'Osservatorio la gara Teramo-Samb (in programma domenica 23 settembre, ore 18.30, allo stadio Bonolis di Teramo) è stata considerata come gara connotata da profili di rischio. Pertanto, sono previste le seguenti misure organizzative:

- La vendita dei tagliandi per il settore ospite è riservata ai soli residenti della regione Marche in possesso di Supporter Card o Fidelity Card della Sambenedettese. Il prezzo è di 10 euro (compresa prevendita) prevista riduzione per i nati dal 2012 al 2018 (prezzo di euro 2).



- Incedibilità del titolo



- Il botteghino per gli ospiti il giorno della gara resterà chiuso



- L'apertura dello stadio al pubblico è prevista per le ore 17



I biglietti saranno acquistabili online sul sito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati

La prevendita dei tagliandi terminerà sabato 22 settembre alle ore 19.



Ecco i punti vendita VivaTicket attivi sul territorio:



Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima (AP)



Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto



Manhattan Lounge Caffè

via Salaria 8/A Spinetoli (AP)



Planetwin365 - via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto



Tabaccheria L'Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto



Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto



Planetwin365 - via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto



Betn1

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto



Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 - Centobuchi



Erre Disco Effe

S.S. 16, 74 Alba Adriatica



Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio