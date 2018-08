Marcello Simoni presenterà il libro"Il patto dell'Abate nero"

San Benedetto del Tronto | Conversa con l'Autore Cinzia Carboni. L'autore italiano di thriller storici N°1 in Italia e più letto nel mondo(olre 1 milione e mezzo di copie vendute). Vincitore del Premio Bancarella

Evento organizzato dall'Associazione culturale " I Luoghi della Scrittura" dalla Libreria "La Bibliofila" con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Con la collaborazione dell'Associazione Amici del Paese Alto.

Nel 2018 Marcello Simoni ha vinto il Premio Ilcorsaronero.



IL LIBRO

è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d'esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella.I diritti di traduzione sono stati acquistati in diciotto Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta dell'alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del famoso mercante; L'isola dei monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d'Oro 2013; La cattedrale dei morti; la trilogia Codice Millenarius Saga(L'abbazia dei cento peccati, L'abbazia dei cento delitti e L'abbazia dei cento inganni) e i primi due capitoli della Secretum Saga (L'eredità dell'abate nero e Il patto dell'abate nero).

Secretum Saga. Un grande thriller

13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra in gran segreto l'agente di un uomo d'affari fiorentino, Teofilo Capponi. Vuole vendergli un'informazione preziosissima: l'esatta ubicazione del leggendario tesoro di Gilarus d'Orcania, un saraceno scomparso ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza della trattativa, Bianca de' Brancacci, moglie di Capponi, si convince che quel tesoro ha a che fare con la morte di suo padre. Elabora così un piano preciso, ma per realizzarlo ha bisogno dell'aiuto di Tigrinus, il noto ladro fiorentino legato a Cosimo de' Medici. Tigrinus dovrà partire alla volta di Alghero, spacciarsi per Teofilo Capponi, e poi mettersi sulle tracce dell'oro di Gilarus. A Firenze, Bianca cercherà di mantenere il segreto sulla missione affidata al ladro. Ma, mentre Tigrinus è lontano, qualcuno ha finalmente modo di mettere le mani sul tesoro più grande che il furfante nasconde: la Tavola di Smeraldo...

LA CRITICA

L'autore italiano di thriller storici N°1 in Italia e più letto nel mondo

Vincitore del Premio Bancarella

Dalla Firenze di Cosimo de' Medici ad Alghero, fino a uno sperduto monastero della Catalogna. Un'avventura sulle tracce di un tesoro per cui molti hanno perso la vita.

«Marcello Simoni è uno spirito affine, un fratello. Attingendo alla sua formazione archeologica e letteraria riesce a infondere vita e poesia nella sua prosa. È un autore imperdibile per chi ama i romanzi storici.»

Glenn Cooper

«Marcello Simoni deve il successo dei suoi romanzi all'incrocio sapiente di alcuni efficaci generi narrativi. Il romanzo di cappa e spada: avventure, tradimenti, intrighi; i romanzi gotici inglesi: sotterranei, agguati, misteri; il classico poliziesco con l'attesa del finale scioglimento.»

Corrado Augias, Il Venerdì

«Marcello Simoni ha dato il la a un'altra saga, più italiana e avvincente che mai.»

Antonio D'Orrico, La Lettura