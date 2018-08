Luca Pollini presenterà "La musica è cambiata". Conversa con lo Scrittore Giovanna Frastalli

San Benedetto del Tronto | Venerdì 10 alle ore 21,30 alla Palazzina azzurra.

di Redazione

Locandina Luca Pollini

Evento organizzato dall'Associazione culturale " I Luoghi della Scrittura" dalla Libreria "La Bibliofila" con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche, cresciuto nella Milano degli anni Settanta, è giornalista, saggista e autore. Ha pubblicato, tra gli altri, I Settanta, gli anni che cambiarono l'Italia; Gli Ottanta, l'Italia tra evasione e illusione; Hippie, la rivoluzione mancata; Amore e rivolta a tempo di rock; Immortali; Restare in Vietnam; Ordine compagni! Per il teatro ha scritto Ci hanno rubato la parola amore. Collabora con diversi giornali, cura retrovisore.net, sito dedicato alla storia del costume ed è tra i fondatori di mollybrown.it, blog di cultura pop. Musicalmente onnivoro, crede nel rock e rimpiange il Parco Lambro (inteso come Festival).

"Insomma, vi propongo questa lettura che vi rende più intelligenti - detto da un somaro fa ridere ma tant'è - non perché vi forma sul passato ma perché spera di darvi uno scenario su cui ragionare quando guardate al presente."

Mara Maionchi