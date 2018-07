Alessandro Alciato presenterà il libro "Demoni"

San Benedetto del Tronto | Venerdì 27 luglio re 18 Circolo Tennis Maggioni. Converserà con il giornalista-scrittore la giornalista Sky Vanessa Leonardi.

di Redazione

Evento organizzato dall'Associazione culturale " I Luoghi della Scrittura", dalla Libreria "La Bibliofila" con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

ALESSANDRO ALCIATO Giornalista e scrittore, è inviato speciale di Sky Sport, tv per la quale segue tutti i principali eventi legati al calcio: tra gli altri, ha seguito gli ultimi 3 Mondiali (Germania 2006, Sudafrica 2010 e Brasile 2014) e le ultime 5 finali di Champions League. È coautore delle autobiografie di Carlo Ancelotti (Preferisco la coppa), Stefano Borgonovo (Attaccante nato), Andrea Pirlo (Penso quindi gioco), Walter Mazzarri (Il meglio deve ancora venire), Massimo Ferrero (Una vita al massimo). I suoi libri sono tradotti in più di dieci Paesi.