Piacenza-Samb:info biglietti.

San Benedetto del Tronto | Vendita libera senza S-Card

di Guido Favelli

La S.S. Sambenedettese comunica che i biglietti per la partita Piacenza Calcio - Sambenedettese di domenica 20 maggio 2018 delle ore 20:30, valevole per il primo turno della fase nazionale dei Playoff per il settore ospiti, saranno disponibili in prevendita dalle ore 15:00 di giovedì 17 maggio fino alle ore 19:00 di sabato 19 maggio, con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita sui seguenti canali di vendita: on line sul sito http://www.vivaticket.it/ (sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice), oppure presso i seguenti punti vendita del territorio:

TABACCHERIA RICEVITORIA MARINUCCI PAOLO

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima - tel. 0735 778130

TABACCHERIA MARCHIONNI

Via Ischia, 193/195 Grottammare - 0735 581318

BAR PALMARINO

Viale de Gaspari, 303 - Centobuchi Monteprandone - 0735 701001

PLANETWIN365 - VIA ROMA

Via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto - 345 7451316

PLANETWIN365 - VIA SAURO

Via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto - 345 7451316

TABACCHERIA L'ISOLA DEL TESORO

Via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto - 0735 658258

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Settore ospiti: 10,00€ (escluso diritto di prevendita) - prezzo U14: 2 €

Il giorno della gara la biglietteria non sarà abilitata per la stampa della CURVA OSPITI.

Per questa partita il GOS ha autorizzato la vendita dei biglietti per il settore ospite CURVA SUD e per tutti i residenti della regione MARCHE senza l'obbligo di tessera del tifoso.

Si ricorda che per l'acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d'identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, che devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d'identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.