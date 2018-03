Samb-Vicenza:arbitrerà Luigi Carella di Bari

San Benedetto del Tronto | I suoi assistenti saranno: Michele Falco e Domenico Palermo di Bari

di Guido Favelli

Dal sito ufficiale dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone B:

ALBINOLEFFE S.R.L. - FERMANA S.S.D. SRL a Nicola De Tullio di Bari

Assistenti: Daniele Colizzi e Pietro Guglielmi di Albano Laziale

A.J.FANO 1906 SRL - REGGIANA 1919 SPA a Daniele De Santis di Lecce

Assistenti: Leonardo De Palma di Foggia e Francesco Bruni di Brindisi

BASSANO VIRTUS 55ST - A.C. MESTRE a Andrea Colombo di Como

Assistenti: Alessandro Colinucci di Cesena e Vittorio Pappalardo di Parma

CALCIO PADOVA S.P.A. - FERALPISALO' S.R.L. a Fabio Pasciuta di Agrigento

Assistenti: Luca Bianchini e Lorenzo Biasini di Cesena

F.C. SUDTIROL S.R.L - TERAMO CALCIO S.R.L. a Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto

Assistenti: Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa

GUBBIO - RENATE S.R.L. a Federico Longo di Paola

Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma 2 e Veronica Vettorel di Latina

SAMBENEDETTESE CALCIO - VICENZA CALCIO SPA a Luigi Carella di Bari

Assistenti: Michele Falco e Domenico Palermo di Bari

TRIESTINA CALCIO 1918 - PORDENONE CALCIO S.R.L. a Fabio Schirru di Nichelino

Assistenti: Driss Abou Elkhayr di Conegliano e Andrea Zaninetti di Voghera

Riposano: RAVENNA e SANTARCANGELO