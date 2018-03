Nuovo incontro con la poesia mercoledì 21 marzo al Palazzo Bice Piacentini

San Benedetto del Tronto | In occasione della giornata mondiale della Poesia, mercoledì 21 marzo, alle ore 21,00, presso il Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto, Filippo Massacci proporrà una nuova serata all’insegna della poesia.

di Elvira Apone

Filippo Massacci

“Sono nata il ventuno a primavera”, così esordiscono alcuni tra i più bei versi scritti dalla grande poetessa Alda Merini e proprio il 21 marzo, il primo giorno di Primavera, si celebra anche la Giornata mondiale della Poesia, fiammella incandescente e iridescente che tiene vivo il senso stesso della vita, di quella vita che, trasfigurata dai versi illuminati di chi della poesia ha fatto la propria ragione di esistere, si carica di nuova linfa e di rinnovato ardore, si veste di verità, proprio come un’accorata e sincera preghiera rivolta al mondo intero. E in occasione di questa importante ricorrenza, nell’ambito delle attività del Club Unesco di San Benedetto del Tronto, mercoledì 21 marzo, alle ore 21,00, presso la Sala della poesia del Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto, dopo il successo dello scorso anno al teatro dell’Arancio di Grottammare, ritorna Filippo Massacci con un nuovo incontro letterario sul tema della poesia dal titolo “Luoghi Persone Poesie”. L’evento sarà accessibile anche a un pubblico di non udenti grazie alla presenza del servizio LIS.

Socio e membro del direttivo dell’associazione Blow up, vice presidente dell’associazione culturale “I luoghi della scrittura”, appassionato lettore, grande estimatore ed esperto conoscitore di letteratura e, quindi, di poesia, Filippo Massacci condurrà ancora una volta il pubblico in un suggestivo e originalissimo viaggio attraverso i luoghi reali e immaginari di coloro che quei luoghi li hanno celebrati con i loro versi e, soprattutto, che hanno saputo narrare, senza maschere e reticenze, le loro gioie, i loro dolori, le loro inquietudini, le loro paure, le loro speranze attraverso la genialità della loro arte. Perché la poesia è un bene comune, che appartiene a tutti, senza distinzioni di sorta; la poesia è luce nelle tenebre, è soffio vitale, è consolazione alla sofferenza, è patrimonio mondiale dell’intera umanità, sia di chi la regala, sia di chi la riceve.

Un altro appuntamento da non perdere, un altro affascinante percorso emozionale attraverso cui le sapienti e misurate parole di Filippo Massacci porteranno tutti i presenti a scoprire e a conoscere curiosità, aspetti, sfaccettature e segreti che si nascondono dietro il genio di poeti immortali. Un altro incontro che arricchirà la mente e l’anima donando, a chi saprà farne tesoro, forse anche qualche scintilla di quell’eternità che la poesia racchiude.