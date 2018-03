Borse di studio per studenti delle Superiori

Grottammare | La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al giorno 11 aprile

Borse di studio del valore di 200 € per studenti delle Superiori appartenenti a famiglie con ISEE 2018 non superiore a 10.632,94 €.

L'opportunità è collegata al "Fondo unico per il Welfare dello studente e per il diritto allo studio", istituito dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca per il corrente anno scolastico.

Per le Marche, l'importo unitario delle borse di studio è stato determinato, appunto, in 200 €. La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata all' 11 aprile.

Le borse di studio saranno erogate dallo stato attraverso voucher in forma virtuale associati alla Carta dello studente denominata "Io Studio".

I voucher sono:

a) somme in denaro rese disponibili mediante le funzioni di borsellino elettronico associate alla carta;

b) buoni sconto generati mediante piattaforma informatica di gestione della Carta, fruibili presso esercenti iscritti in un apposito elenco, a valere nel limite di assegnazione effettuate in favore delle studentesse e degli studenti titolari di Cart.

I modelli di domanda sono disponibili all'ufficio Servizi scolastici, all'ufficio Relazioni con il pubblico o sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Grottammare.

Il personale dell'ufficio Servizi Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi presso i Servizi Scolastici del Comune di Grottammare -

tel. 0735739223.