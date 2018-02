DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE

San Benedetto del Tronto | Ordinanza per obbligo di gomme invernali o catene a bordo

di Mimmo Minuto

Catene da neve

ORDINA

PRESCRIVE QUANTO SEGUE

-Il messaggio di allertamento n. 11/2018 emesso dalla Regione Marche, recante livello di criticità "arancione", e valido dalle 00.00 del 24/2/2018 al l26/2/2018 ore 24:00;-L'avviso di condizioni meteo avverse n. 8 emesso dalla stessa Regione, valevole dal 25/2/2018 ore 00:00 al 26/2/2918 ore 24:00 che prevede "a partire dalle prime ore di domenica 25 nevicate diffuse inizialmente fino a 300m, per abbassarsi fino al livello del mare dal primo pomeriggio. Le cumulate nevose per domenica 25 saranno: deboli nella fascia 0-300m, moderate sopra i 300m. Per lunedì 26 le cumulate nevose saranno deboli o localmente moderate su tutto il territorio";- l'avviso di aggiornamento meteo del 26/02/2018 n. 9.del Dipartimento per la Protezione Civile della Regione Marche, valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 27.02.2018, che prevede un impulso di aria molto fredda che determinerà un forte peggioramento delle condizioni meteo, con cumulate diffuse da deboli a moderate, in particolare con possibilità di gelate diffuse oltre a forti raffiche di vento.Considerato che le previsioni a più lungo periodo fanno presupporre l'emissione di ulteriori messaggi di allertamento;Ritenuto necessario:- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, adottare provvedimenti che limitino la circolazione ai mezzi sprovvisti di dispositivi antisdrucciolevoli in costanza della situazione di allerta sopra descritta ed in previsione di ulteriori messaggi di allertamento da parte della Regione Marche;- disporre, pertanto, che i veicoli in circolazione sulle strade cittadine siano dotati di tali mezzi antisdrucciolevoli per evitare che, a causa di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, si possano determinare blocchi temporanei della circolazione, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli in particolare di quelli in impegnati in servizi di pubblica utilità o di soccorso pubblico;Visto l'art. 6 comma 2 lettera e) del N.C.d.S. che consente con l'Ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 dello stesso CDS di imporre che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi andisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;Specificato che in base al D.Lgs n. 33/2013 il presente atto è pubblicato presso il sito www.comunesbt.it nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti";Visti gli artt.5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002) ed in applicazione del medesimo;A tutti i conducenti di veicoli a motore, a partire dalla data di inizio dell'allertamento in vigore e per tutta la durata prevista in esso o in quelli che eventualmente saranno in seguito emanati per la medesima emergenza, su tutte le strade comunali o vicinali e le aree pubbliche aperte al traffico:- di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/23 recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.03.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-Onu in materia;- ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.E' vietato il transito sulle citate strade ai veicoli non dotati di pneumatici o dei mezzi andisdrucciolevoli sopra descritti.I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE

Piergiorgio Federici dott. Giuseppe Coccia