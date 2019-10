Lettera inviata questa mattina da UGL ai vertici aziendali AV5 e Regionale Marche

San Benedetto del Tronto | Per una richiesta di un urgente organizzazione del servizio di sicurezza 24h su 24 da collocare in via adiacente alla sala di attesa.

di UGL

UGL MEDICI

Con la.presente, l'Ugl Provinciale unitamente alla Ugl medici, richiede in via urgente quanto indicato in oggetto. Come più reiteraro e detto via media, i vigilantes debbono operare adiacenti alla sala di attesa e triage . Le aggressioni verbali sono all'ordine del giorno ed è pertanto preventivabile che qualcosa possa accadere. La presenza di alti afflussi dovrebbe far pensare che la prevenzione è alla base di tutto. Pertanto onde evitare che avvenga qualcosa di maggiore serietà, ma non immaginiamo cosa di più serio dovrebbe accadere, invitiamo ad attuare tutti in mezzi preventivi a disposizione, compreso una diversa strutturazione del triage e della sala si attesa. Certi di una vostra sollecita disponibilità si porgono distinti saluti. Ugl provinciale Benito Rossi Ugl medici Dott Maria Costanza Turi"

