Orgoglio civico:"Prossime Regionali nelle Marche: sanità non come mucca da mungere"

San Benedetto del Tronto | "Regionali sempre più vicine e la battaglia maggiore, come sempre, si consuma sul campo sanitario, con un privato piu forte, a causa di un gestore pubblico sempre più incline a cedere pezzi della propria azienda".

di Orgoglio Civico

L'odissea dei cittadini, però, sulle liste di attesa, soddisfatte a centinaia di km, posti letto per acuti a disposizione dei pronto soccorsi con il lumicino, livelli di minuti per assistenza diretta all'ammalato non soddisfacenti, e non solo questo, rappresentano la cartina torna sole che il sistema è sbilanciato verso una politica che si pone solo come cameriere del potere denaro, altrimenti compierebbe altre azioni.



Non risulta pertanto prioritario spostare una struttura fisica ospedaliera ma, quale puntuale analisi del sistema sanità si intende portare a conoscenza dei cittadini come indice di trasparenza e conseguenzialmente, quale alternativa si intende proporre. Noi ad es siamo contrari alla vendita della saub di via Romagna, così come siamo fortemente scettici sulla distribuzione dei posti letto per lungodegenza e per acuti sul territorio.



Insomma per proporsi alle elezioni regionali occorre mettere in campo idee alternative dove le soluzioni percorrano strade verso il bene dei cittadini e non verso il risparmio della spesa sanitaria a favore di imprenditori della sanità.



12/10/2019