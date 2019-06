Sequestrato lo Studio di un Biologo Nutrizionista abusivo e denunciato il falso Professionista.

Grottammare | I Finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Fermo, nei confronti di un soggetto che esercitava l'attività abusiva di biologo nutrizionista

Il sedicente professionista era già stato oggetto di attenzione investigativa da parte dei militari della Compagnia di San Benedetto del Tronto allorché, nel mese di luglio 2018, durante un accesso a fini fiscali nei locali di esercizio dell'attività abusiva, veniva acquisita documentazione sanitaria riguardante circa 300 pazienti.



Le Fiamme Gialle hanno così ulteriormente proseguito gli accertamenti assumendo informazioni anche dai numerosi clienti dello studio, riuscendo a constatare l'esercizio abusivo dell'attività e consentire alla Procura della Repubblica di Fermo (FM) di richiedere il sequestro preventivo, accolto dal GIP di Fermo (FM).



Il provvedimento giudiziario è stato eseguito dai militari che hanno sottoposto a sequestro i locali e le attrezzature utilizzate dal professionista abusivo.

Gli elementi emersi nel corso delle indagini delegate verranno valorizzati per proseguire l'intervento ispettivo anche al fine di determinare sotto l'aspetto tributario l'entità delle prestazioni professionali illecitamente fornite.



Tale ultima operazione dimostra ancora una volta l'elevato livello di attenzione che la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha nei confronti dei fenomeni di abusivismo, a tutela dei cittadini - anche sotto il profilo sanitario, come in questo caso - e degli operatori dello specifico settore operanti nell'economia legale.