Monteprandone | Presentazione della squadra. Meri Cosignani la prima degli eletti.

di Mimmo Minuto

Sergio Loggi neo sindaco di Monteprandone

Sergio Loggi neo Sindaco di Monteprandone ha presentato oggi nel tardo pomeriggio la lista dei Consiglieri Comunali eletti ovvero:

Cittadini in Comune (Maggioranza)

1. Cossignani Meri

2. Ficcadenti Christian

3. Morelli Daniela

4. Iozzi Roberta

5. Vallorani Giampietro

6. Gabrielli Fernando

7. Romandini Marco

8. Ciabattoni Marco

9. Riccio Antonio

10. Calvaresi Sergio

11. Censori Martina

Lista Uniti per la Città (Minoranza)

1. Ruggieri Orlando Candidato Sindaco

2. Capecci Alessio

3. Grelli Stefania

Lista Futura (Minoranza)

1. Giobbi Bruno Candidato Sindaco

2. Lattanzi Marino

Lo ha fatto con un discorso pulito sincero intriso da commozione evidente. Oserei dire che è sembrato una chiacchierata tra amici quali si racconta una storia avvenuta poche ore prima alla quale lui avrebbe assistito da spettatore vincente, accorgendesene dopo la prima serie di schede scrutinate. Ha raccontato l'emozione, la passeggiata in camera durante la notte ma soprattutto la gratitudine verso i suoi concittadini che, avendo capito, hanno iniziato ad applaudirlo ad ogni singola paura.



Ha dichiarato di essere felice perchè è il cittadino del paese più bello del mondo, ha elogiato i dipendenti comunali con i quali ha diviso gli ultimi anni. Ha teso la mano a chi lo ha preceduto, Stefano Stracci, augurandogli un percorso politico positivo avendone le capciatà. Non ha attaccato Il candidato Orlando Ruggieri " Gli ho fatto la campagana elettorale nel passato. Abbiamo avuto scontri ma ora è necessario lavorare per la città". Ha elogiato anche l'altro candidato Bruno Giobbi augurando anche a lui un buon percorso politico.



Ovviamente non ha tralasciato la sua squadra. "I più esperti debbono dare una mano ai nuovi per inserirli gradualmente nella macchina comunale e tutti dobbiamo lavorare per il progetto che ci siamo presfissi, ovvero far crescere sempre di più Monteprandone".



Inizia quindi da domani una nuova avventura per il novo Sindaco e la sua squadra ed a vedere o meglio sentire i presenti i presupposti sembrano positivi.

Buon Lavoro