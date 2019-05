L'Assessora Annalisa Ruggieri presente al Salone del Libro di Torino 2019

Torino | "Ho avuto l'opportunità di promuovere la Città e le sue peculiarità, così come l'appuntamento del 16 giugno che sarà un momento non solo di alto valore culturale ma anche occasione unica per far conoscere la nostra attività culturale"

di Annalisa Ruggieri

Salone del libro 2019

Gianni Balloni, al Salone del libro di Torino dove domenica 12 maggio, nello stand della Regione Marche, alla presenza del consigliere regionale Fabio Urbinati, Mimmo Minuto e la sua associazione "I Luoghi della Scrittura" hanno presentato un evento di grandissima rilevanza che si svolgerà nella nostra città il 16 giugno prossimo, l'incontro con i Cinque scrittori finalisti del premio "Strega".



Grazie all'enorme credito che Mimmo Minuto vanta da decenni nel mondo dell'editoria nazionale, quella di Torino è stata una vetrina di grande rilevanza per promuovere la Città e le sue peculiarità. Così come l'appuntamento del 16 giugno, inserito nel cartellone degli "Incontri con l'autore estate 2019", sarà un momento non solo di alto valore culturale, con la presenza contemporanea di alcuni dei maggiori esponenti dell'ambito letterario italiano, ma sarà anche occasione unica per far conoscere la nostra attività culturale impreziosita dall'impegno e dalla dedizione di Minuto e della sua associazione che permettono di proiettare l'immagine di San Benedetto del Tronto all'interno di circuiti anche internazionali. Mi piace anche sottolineare la presenza del consigliere Gianni Balloni che ha evidenziato l'importanza di veder sempre più coinvolta la nostra Città in iniziative di questo livello capaci di inserirla all'interno di grandi circuiti di promozione culturale, un impegno che sento di poter fare mio.

13/05/2019