La banda musicale della Guardia di Finanza al teatro "Ventidio Basso"

Ascoli Piceno | Domenica 31 marzo 2019, alle ore 19.00, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi - si terrà il concerto della Banda Musicale del Corpo.

Fondata nel 1926 ed attualmente diretta dal Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, la Banda della Guardia di Finanza è un complesso artistico stabile tra i più prestigiosi a livello internazionale che ha sempre riscosso un costante successo di pubblico e di critica per le peculiarità di doti di fusione, qualità del suono e sensibilità interpretativa.



Nel corso del concerto, che rientra tra gli eventi previsti nella "Settimana della Famiglia 2019" promossa dall'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno, saranno eseguiti brani tratti dalle principali opere nazionali (tra gli altri: "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, "Olimpia" di Gaspare Spontini, "On earth as it is in heaven" di Ennio Morricone e l'"Inno delle Marche" di Giovanni Allevi) ed internazionali ("Il gladiatore" di Hans Zimmer, "Disney fantasy" di Naohiro Iwai).



La manifestazione, alla quale parteciperà anche il Comandante Interregionale dell'Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Sebastiano Galdino, sarà presentata dal noto conduttore televisivo Massimiliano Ossini e si aprirà con la "Marcia d'Ordinanza della Guardia di Finanza" (composta dal Maestro Antonio D'Elia, già Direttore della stessa Banda musicale) per concludersi con l'immancabile "Il canto degli italiani" (Michele Novaro - Goffredo Mameli).