Spettacolo teatrale civile "Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri"

Ascoli Piceno | Promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Area Vasta 5 lo spettacolo di teatro civile contro il gioco d'azzardo

Volantino

Il Dipartimento Dipendenze Patologiche in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Area Vasta 5 promuovono lo spettacolo di teatro civile contro il gioco d'azzardo dal titolo

"Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri"

in attuazione del programma ASUR A.V. 5 in materia di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da gioco d'azzardo patologico (Piano Regionale Integrato 2017/2018) approvato con DGR Marche n. 327/2018.



La rappresentazione teatrale "Gran Casinò" proposto dalla Compagnia "Itineraria Teatro" si inscrive all'interno delle attività di informazione/sensibilizzazione sul gioco d'azzardo e di prevenzione della ludopatia, al fine di accrescere nella popolazione le conoscenze sul fenomeno e stimolare lo sviluppo di comportamenti e di stili di vita sani.



Il progetto prevede la messa in scena dello spettacolo, completamente gratuito, sia nel territorio di Ascoli Piceno che di S. Benedetto del Tronto (ex zone territoriali n. 12 e 13) e si rivolge sia alla popolazione adulta che a quella studentesca delle scuole superiori di secondo grado.

Per la popolazione studentesca le rappresentazioni teatrali si terranno nei giorni:

- Martedì 23 Ottobre 2018 alle ore 11.00 presso il Teatro Ventidio Basso - Via del Teatro n. 4 - Ascoli Piceno

- Giovedì 25 Ottobre 2018 alle ore 11.00 presso il Teatro delle Energie - Via Ischia n. 301 - Grottammare (AP)

Gli spettacoli serali saranno messi in scena nei giorni:

- Martedì 23 Ottobre 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro Ventidio Basso - Via del Teatro n. 4 - Ascoli Piceno

- Mercoledì 24 Ottobre 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro delle Energie - Via Ischia

n. 301 - Grottammare (AP)

Lo spettacolo di teatro civile scritto da Ercole Ogaro e Fabrizio De Giovanni (quest'ultimo per anni collaboratore del premio Nobel Dario Fò), si rivolge direttamente al pubblico, sensibilizzandolo sul fenomeno del gioco d'azzardo, promuovendone il pensiero critico e lo sviluppo di nuove consapevolezze.

La scelta di questa iniziativa nasce dalla convinzione che di fronte ad un fenomeno così eclatante e devastante come il gioco d'azzardo, sempre più radicato nella nostra società, sia necessaria una sensibilizzazione della società civile, una scossa che svegli le coscienze e faccia aprire gli occhi, che faccia maturare, attraverso una "comunicazione emotiva", la consapevolezza che:

l' Azzardo non è un gioco.