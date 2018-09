Sanità nelle Marche ed il valore residuo dei titoli

San Benedetto del Tronto | "Veramente stucchevole e, a dir poco, ipocrita l'argomento innescato sui titoli, master previsti per guidare la sanità. La politica si azzuffa per mero potere politico-sanitario mentre i problemi della gente e di chi lavora rimangono sul tavolo"

Veramente stucchevole e, a dir poco, ipocrita l'argomento innescato sui titoli, master previsti per guidare la sanità nel Piceno. La politica si azzuffa per mero potere politico-sanitario mentre i problemi della gente e di chi lavora rimangono sul tavolo.



I titoli vengono azzerati quando la valutazione per l'attribuzione di un primariato è basata, per il 70%, sul giudizio di una commissione, mentre il 30% sui titoli di carriera. Un medico che vanta titoli da far tremare i polsi viene mandato a casa dal giudizio discrezionale di una eminente commissione.



Ecco! Attraverso questo metodo discrezionale si decidono i primari della regione Marche (70% del voto alla commissione, mentre il 30% ai fatidici e quasi inutili titoli). Per un dipendente pubblico turnista (medico o infermiere che sia), frequentare una università (ad es. a Roma o Pavia) per acquisire un master è quasi impossibile, incompatibile è la copertura dei turni con la frequenza obbligatoria prevista. Ecco che la corsa ai master è appannaggio solo di chi se lo può permettere, attraverso il supporto di tempo e soldi.



Pertanto, o il direttore generale dott. Marini istituisce una commissione di inchiesta per verificare titoli e quant'altro oppure la guerra dei titoli appartiene solo alle porte chiuse regionali che non offre un buon esempio di trasparenza.

Alla gente interessa la meritocrazia che passi per una formazione idonea all'attività da svolgere con esperienza, capacità, competenza e, non ultimo, carisma.