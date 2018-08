Orgoglio civico:"Sanità nel piceno. Nella incertezza giusto chiedere aiuto al Ministro"

San Benedetto del Tronto | "La situazione sanitaria nel piceno e nella Regione Marche non permette di rimanere inerti, anzi, auspichiamo una unione di forze civiche e politiche affinché ci si adoperi per ottenere il bene dei cittadini".

di Orgoglio Civico

Logo Orgoglio civico



Orgoglio Civico scende in campo e si spenderà in termini di iniziative per contribuire al meglio a favore della sanità pubblica.



Vista la non chiarezza di intenti, in termini di programmazione sanitaria, in particolare nel piceno, riteniamo necessario spendere tutte le forze a disposizione, compreso il coinvolgimento formale del Ministro Giulia Grillo, affinché si faccia chiarezza sul destino dell' ospedale madonna del soccorso e dell' ospedale mazzoni, in virtù, anche, di un ipotetico ospedale unico proposto dalla stessa regione marche, per l' ennesima volta di in ventennio.



La spesa complessiva in termini di ristrutturazioni intraospedaliere, al madonna del soccorso ed al mazzoni, per milioni di euro, trova maggiore concretezza rispetto ad una proposta di ospedale unico, a due anni dalle prossime elezioni regionali.

Il piceno, pertanto,merita maggiore chiarezza in termini di programmazione sanitaria ma soprattutto, pretende di recuperare il divario con un nord dove maggiormente si investe.



Porteremo pertanto all' attenzione del ministro alcune anomalie, non tanto per fare dichiarazioni roboanti, ma perché riteniamo che nel piceno ci sia necessità di maggiore chiarezza di intenti.

Conosciamo bene la legislazione sanitaria, anche in merito alla nota autonomia regionale, ma ciò nonostante non si può pensare di rimanere a guardare di fronte ad un interesse pubblico, gestito da soldi pubblici, quale è la sanità.

I due ospedali riguardano un bacino di utenza che merita attenzione anche in relazione al Balduzzi.



Purtroppo vediamo che sta prendendo troppo piede l' aspetto elettoralistico, rispetto alle necessità socio sanitarie di un bacino di utenza, a nostro parere, da programmare come polo attrattivo dal punto di vista di eccellenze sanitarie. Il sud marche risulta pertanto una opportunità che può essere senza sconvolgere strutturalmente l' esistenze ma agendo principalmente sulla programmazione sanitaria.