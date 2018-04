Nota del Consigliere Ballatore sui fondi CIPE

San Benedetto del Tronto | Le ripartizione dei fondi CIPE per lo sviluppo e la coesione per le infrastrutture portuali marchigiane evidenza quanto scarsa sia nei fatti l'attenzione per il porto sambenedettese di cui si fa vanto il consigliere regionale Urbinati.

di Mario Ballatore

A fronte di 1 milione di euro per Fano, di 850mila euro per Senigallia, addirittura 929 mila per Numana, a San Benedetto è stata destinata la miseria di 115mila euro. Invece di lanciare accuse senza fondamento all'Amministrazione comunale della sua città, il consigliere Urbinati farebbe bene a dedicare il suo tempo pagato dai cittadini per sostenere le istanze di una città che chiede almeno pari dignità rispetto a quel nord delle Marche così chiaramente privilegato dalle scelte del governo regionale di cui Urbinati è tra i più convinti sostenitori.



* Consigliere comunale

10/04/2018