Scegli i tuoi occhiali e il tuo libro in regalo all’ottica Ferroni

San Benedetto del Tronto | Una nuova e originale iniziativa dell’Ottica Ferroni a San Benedetto del Tronto.

di Elvira Apone

L'ottica Ferroni in via Pizzi 40 a San Benedetto del Tronto

L’Ottica Ferroni, presente attualmente con due punti vendita, uno in via Turati 103 a Porto d’Ascoli e l’altro in via Pizzi 40 a San Benedetto del Tronto, sta lanciando una nuova e originale iniziativa promozionale nel punto vendita di San Benedetto del Tronto, che desterà sicuramente un notevole interesse e un riscontro positivo.

Nata alla fine del 1983 ad Ascoli Piceno grazie al suo titolare Giuseppe Ferroni, ottico e optometrista, l’ottica Ferroni, che con gli anni ha ampliato i propri punti vendita in tutta la regione Marche, è stata sempre all’avanguardia per l’alta qualità delle lenti e per l’ottimo rapporto qualità prezzo, oltre a offrire a tutti coloro che lo richiedono l’esame della vista gratuito. Appassionato di musica e di lettura e da sempre consapevole dell’importanza che queste, come ogni altra forma d’arte, rivestono nella vita di ogni giorno, Giuseppe Ferroni ha deciso di promuoverle insieme alla vendita dei prodotti, instaurando una preziosa collaborazione con la casa editrice Di Felice edizioni di Martinsicuro: dal 31 marzo al 31 agosto, presso il punto vendita dell’Ottica Ferroni di San Benedetto del Tronto, per ogni paio di occhiali o di lenti acquistate, sarà possibile ricevere in omaggio un libro della Di Felice edizioni e comprare libri editi da questa casa editrice. Inoltre, fino al 15 aprile, si potrà usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti gli occhiali e le lenti presenti in negozio.

La Di Felice edizioni, fondata nel 2010 da Valeria Di Felice, è una realtà culturale molto attiva nel campo editoriale. Vincitrice di diversi premi per la qualità delle sue pubblicazioni, ha diverse collane di narrativa, poesia e saggistica aperte alla valorizzazione degli autori italiani e anche stranieri. Un libro di racconti della Di Felice Edizioni, "Zeta l'ultima della fila" dello scrittore Daniele Cavicchia, è stato proprio recentemente proposto al prestigioso Premio Strega.

Un’altra novità è che l’Ottica Ferroni di San Benedetto del Tronto ha messo a disposizione dei propri clienti, e di chiunque avrà la curiosità di entrare, anche uno spazio riservato, in cui si potrà sfogliare e consultare dei libri e ascoltare della buona musica avendo, così, la possibilità di visitare il negozio, di rilassarsi e di conoscere meglio i prodotti e le offerte del negozio. Un’opportunità nuova e senza dubbio originale, che renderà non solo più interessante e piacevole la visita in questo punto vendita, ma permetterà a tutti i visitatori di allargare i propri orizzonti e di vivere quest’esperienza in modo informale e sereno, perché una buona vista è importante per la nostra salute fisica e una buona lettura favorisce senza dubbio lo sviluppo della nostra salute mentale.