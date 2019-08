SMARTEAM, Capofila Progetto Europeo ERASMUS PLUS

San Benedetto del Tronto | SMARTEAM si aggiudica un progetto ERASMUS PLUS come capofila di un partenariato per lo sviluppo di competenze imprenditoriali in 6 Paesi UE

di Alessandra Marcozzi

Almeno 80 milioni di lavoratori in Europa non possiedono la qualifica adeguata per il lavoro che svolgono, sia perché sottovalutati che sovra qualificati. Secondo l'OCSE, questo è il caso del 42% dei lavoratori in Grecia, del 41% in Portogallo o del 37% in Germania. La carenza di competenze ha un impatto economico sia sui lavoratori che sulle imprese. In Italia, questo si traduce in una riduzione dei salari di 4.000 € all'anno; e circa 8.000 € in Germania. Più di 7 laureati su 10 in discipline umanistiche sono impiegati in un lavoro estraneo alla loro specializzazione. I giovani laureati, tra i 22-35 anni, fanno difficoltà a percorrere la strada dell'autoimprenditorialità con timore di fallire, percezione negativa delle proprie capacità e bassa percezione delle opportunità favorevoli.

Obiettivo del progetto “Be Your Boss!” è quello di fornire supporto a giovani laureati in discipline umanistiche per l'acquisizione di capacità imprenditoriali utili a favorire la creazione di nuove imprese.

Il partenariato del progetto Erasmus Plus è composto da organizzazioni qualificate nella formazione e supporto all'imprenditoria di 6 diversi Paesi UE: Italia, Cipro, Spagna, Bulgaria, Polonia, Paesi Bassi.

SMARTEAM, startup innovativa operante dal 2015 nel settore della formazione professionale accreditata e della consulenza imprenditoriale realizzando sul territorio marchigiano numerosi seminari informativi e corsi di formazione dedicati alla progettazione europea e alla creazione di impresa. Tra i progetti realizzati segnaliamo:

il progetto “Innovazione - Supporto per lo sviluppo nei mercati esteri di startup innovative” realizzato con Assocamerestero in collaborazione con ICE, Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Italo-Belga di Bruxelles;

il progetto “SMARTAPP MARCHE” che riconosce e promuove l'identità culturale, ambientale, paesaggistica, manifatturiera delle aree interne delle Marche, in particolare quelle presenti nelle aree colpite dal sisma del 2016/2017, attraverso seminari informativi e un'applicazione software dedicata;

il corso di formazione FSE finanziato in “Amministrazione del Settore Agricolo” che ha coinvolto con successo 14 disoccupati nella gestione amministrativa di imprese agroalimentari;

il corso di formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità “Creazione d’impresa e tecniche di project management” per aspiranti e neoimprenditori dell’area sisma per conto dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

Smarteam aderisce alla rete del programma Erasmus Giovani Imprenditori per favorire la mobilità di neo imprenditori a livello europeo.

Dunque Smarteam si è specializzata nella formazione e progettazione europea e nel supporto alle start-up e l’approvazione del progetto europeo “Be Your Boss!” ne è giusto riconoscimento.

In questo contesto SMARTEAM, con la sua dote di esperienza e professionalità, avvierà ad ottobre 2 corsi sulla progettazione europea, a cui è possibile partecipare anche gratuitamente grazie al Voucher Formativo di Regione Marche e FSE. Sono ancora disponibili gli ultimi posti in aula ed è bene affrettarsi a fare domanda prima che i fondi FSE e Regione Marche a disposizione si esauriscano.

Tutte le informazioni sono disponibili sul catalogo corsi SMARTEAM a questo link: http://www.smarteam.net/catalogo-corsi/