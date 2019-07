PROTOCOLLI DI ENHANCED RECOVERY IN CHIRURGIA - TEORIA E PRATICA CLINICA

Ascoli Piceno | 12 Luglio Evento Nazionale POIS (PeriOperative Italian Society). Evento Regionale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) all'Auditorium della Camera di Commercio delle Marche.

Prof. Mario Catarci

Venerdì 12 luglio pv Ascoli Piceno sarà teatro di un importante evento scientifico presso il centro congressi della camera di commercio. Tale evento è stato organizzato dalla Chirurgia Generale dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, diretta dal Dott. Marco Catarci, insieme alle due più rilevanti società scientifiche nazionali, l'ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) e POIS (PeriOperative Italian Society), in compartecipazione con la camera di commercio delle Marche. Vedrà la partecipazione di circa 200 tra chirurghi, anestesisti, infermieri, dietisti, fisiatri, fi¬sioterapisti, geriatri, gastroenterologi, operatori socio-sanitari, medici di medicina generale e medici trasfusionali.



L'evento riguarderà lo stato dell'arte di un nuovo protocollo di assistenza perioperatoria defi¬nito "ERAS" (Enhanced Recovery After Surgery, o guarigione potenziata dopo chirurgia), che rappresenta un percorso innovativo di tipo multifattoriale e multidisciplinare volto a ridurre drasticamente l'impatto dell'intervento chirurgico sul paziente, ridurre le complicanze perioperatorie del 50%, ridurre la degenza postoperatoria e i costi del trattamento del 30-40%. Alcuni degli item del protocollo verranno esposti e discussi da esperti provenienti da tutto il territorio nazionale, giungendo infi¬ne a trattare, nell'ultima sessione, le prospettive di implementazione pratica del protocollo, presentando e discutendo i risultati di varie sperimentazioni regionali e nazionali.



I lavori del congresso, dedicato al Presidente onorario, Prof. Giovanni Battista Grassi di Roma, saranno aperti dal saluto di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni D'Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno, dal Sindaco neo-eletto di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti e dal Direttore della AV5, Cesare Milani. Vi sarà inoltre la partecipazione dei Presidenti delle due Società Scientifiche coinvolte, il Prof. Pierluigi Marini di Roma (ACOI), ed il Prof. Ferdinando Ficari di Firenze(POIS).



L'incontro è accreditato per tutte le professioni sanitarie e prevede 8,4 Crediti ECM.

