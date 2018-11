ISCRIZIONE AI CORSI SMARTEAM - VOUCHER FORMATIVI

San Benedetto del Tronto | È partita la raccolta d’interesse per l’iscrizione ai corsi formativi inseriti nel catalogo formativo di Smarteam, per favorire un ulteriore arricchimento al bagaglio di competenze e una spinta alla carriera lavorativa.

di Vincenzina Beatrice Martella

I corsi Smarteam sono inseriti nel Catalogo FORM.I.CA. della Regione Marche e beneficiano di Voucher formativi (L.R. n. 16/1990, art. 10 DGR n. 992/2017 e DDPF n. 459/IFD/2017), che offrono la possibilità di frequentarli in modo gratuito. I corsi formativi possono essere individuati dall'interessato (inoccupato, occupato, lavoratore autonomo), o dall'impresa, per i suoi dipendenti, all’interno del sito della Regione Marche, al seguente link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione Professionale/Corsi-autorizzati-e-Catalogo-regionale-formazione-FORMICA#Presentazione

La domanda d’iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento, per l’intera durata di validità dell’Avviso, determinata dalla disponibilità di risorse finanziarie. Pertanto, la procedura per la valutazione delle domande è just in time (valutazione delle domande in ordine di arrivo).

Di seguito i corsi di specializzazione e di aggiornamento, presenti nel catalogo Smarteam:

Tecnico Politiche Comunitarie (Europrogettazione);

Consulente Terziario Avanzato (Creazione e Consolidamento Startup d'Impresa) Manager Aziendale;

Master Gestione Imprese Agroalimentari Eco-innovative Operatore dei Servizi Turistici e Culturali;

Master Management Culturale e Turistico Operatore Personal Computer;

Master in informatica e competenze digitali per l’impresa Tecniche di organizzazione/gestione/direzione aziendale/commerciale;

Mini Master Gestione Imprese Agroalimentari Eco-innovative;

Manager Turistico – Minimaster in Cultura e Turismo;

Comunicazione d’impresa – Minimaster comunicazione digitale per imprese e professionisti.

Per ogni corso è previsto un numero massimo di 15 allievi. A fine corso, a seconda della tipologia, verrà rilasciato un attestato di frequenza o di specializzazione.

DESTINATARI

I corsi Smarteam sono aperti a tutti, ma all’interno di ciascun corso è precisata la categoria di destinatari ed i requisiti specifici d’ingresso.

Per quanto riguarda la richiesta di Voucher formativo i destinatari sono soggetti, di età superiore ai 16 anni, residenti o occupati nel territorio della regione Marche, in particolare:

inoccupati e disoccupati, anche percettori di Naspi e di altre provvidenze;

lavoratori occupati. In questo caso l’azione formativa si svolge in orario di lavoro;

lavoratori autonomi e liberi professionisti.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO

Per i soggetti disoccupati e inoccupati

Possono presentare domanda coloro (disoccupati, inoccupati) che hanno fornito, in precedenza, al Centro per l’Impiego di riferimento l’immediata disponibilità al lavoro (DID).

La domanda di voucher va compilata e presentata esclusivamente attraverso il sistema informativo SIFORM 2, accessibile al seguente indirizzo internet: https://siform2.regione.marche.it, e dovrà essere corredata (nel caso di richiedente disoccupato) del piano formativo individuale.

Per accedere al sistema, l’utente deve disporre di apposite credenziali di tipo “forte”, ovvero di credenziali nominative rilasciate, previo riconoscimento di persona con documento di identità e Tessera Sanitaria, dai vari Centri per l’Impiego dove si è iscritti. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – Carta nazionale dei servizi e Pin Cohesion.

Per i soggetti occupati

Per i soggetti occupati la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata dal datore di lavoro e sono necessari i seguenti documenti:

Curriculum vitae aggiornato dell’occupato (in formato europeo);

Dichiarazione del datore di lavoro (se dipendente) attestante il regime di aiuto prescelto. Tale dichiarazione, qualora il richiedente

sia un lavoratore autonomo, andrà sottoscritta direttamente dall'interessato;

Credenziali forti di Cohesion (da richiedere al Centro per l'impiego);

Smart card per firma digitale da acquistare presso la Camera di Commercio, oppure presso Registri Buffetti.

Valutazione Domande Voucher

Le richieste di voucher saranno esaminate da una commissione tecnica dei Centri per l’Impiego (per la provincia di Ascoli, CpI di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto) che terrà conto di alcuni parametri tecnici (giudizio sull’attività prevista, Isee, titolo di studio, genere, settore di inserimento) per la formulazione del punteggio di ammissione (minimo 60 punti) di ciascun aspirante corsista.

OBBLIGHI DEI CORSISTI

I destinatari del voucher, quindi i richiedenti alla partecipazione del corso di formazione, si devono impegnare, sottoscrivendo un apposita dichiarazione, a frequentare con puntualità il corso formativo. Il soggetto che vuole partecipare al corso di formazione, deve essere presente per almeno il 75% delle lezioni.

INFORMAZIONI UTILI

Per consultare l’offerta formativa Smarteam presente nel catalogo Regionale Form.i.ca. visita il sito al seguente link: https://smarteam.net/catalogo-corsi/

Gli interessati all’iscrizione ad uno dei corsi Smarteam potranno essere supportati e guidati nella predisposizione dei documenti e della domanda d’iscrizione sul sistema informativo SIFORM 2, contattando il nostro staff al cellulare 351 8920860, o inviando una mail a: formazione@smarteam.net

Potrai raggiungerci, previo appuntamento, presso l’ufficio Smarteam: Via Calatafimi 44 - San Benedetto del Tronto (Zona Centro - Vicino Stazione Ferroviaria).