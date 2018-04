Raniero Viviani eletto Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno | La Fondazione lo ha eletto quale nuovo componente il Consiglio di amministrazione e Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Dottor Raniero Viviani

La Fondazione, in ossequio ai principi di trasparenza che ne ispirano l'attività, comunica che l'Organo di indirizzo ha eletto oggi Raniero Viviani quale nuovo componente il Consiglio di amministrazione e Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.



Membro dell'Organo di Indirizzo della Fondazione dal 2016, Viviani è nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 22 marzo 1960. Laureato in Economia, con Master Tributario Ipsoa Milano e Master Universitario di 2° livello in Private Equity presso il Politecnico di Milano, è dottore commercialista revisore contabile e consulente tecnico del Tribunale di Ascoli Piceno.



Già Professore "a contratto" in Economia Aziendale presso l'Università Politecnica delle Marche. Si occupa di consulenza e assistenza in operazioni di M&A e di accompagnamento di imprese all' AIM di Borsa Italiana.



È ed è stato membro del collegio sindacale di società bancarie, industriali, commerciali e onlus. È relatore in seminari e convegni sulla "corporate finance".



