Qualità Ospitalità Italiana: attestati alle strutture picene

Ascoli Piceno | Giovedì 15 marzo, presso la Sala Gialla della Camera di Commercio, premiati 23 hotel, 1 campeggio e 14 ristoranti.

Il Presidente Sabatini

"Puntare sulla qualità è diventata una scelta obbligata per chi vuole essere competitivo e attrarre una clientela anche sul livello internazionale, che è affascinata e attratta dal Piceno e dalla sua ampia offerta turistica". Lo ha detto il presidente della camera di commercio,, premiando le 38 strutture ricettive (23 alberghi, un campeggio, 14 ristoranti) della provincia di Ascoli Piceno che, questa mattina hanno ottenuto il Marchio Ospitalità Italiana, giunto alla nona edizione."Aderire a questo riconoscimento è una scelta volontaria del singolo imprenditore - ha ricordato il Presidente -: dipende esclusivamente dalle linee strategiche adottate per la gestione della propria struttura. Osservo che la cultura della qualità è sempre più diffusa nella nostra provincia e non rimane un'autocelebrazione. Se le aziende turistiche si certificano vuol dire che c'è piena consapevolezza dell'utilità di un simile processo, che poi si traduce con benefici effettivi sul fronte del business".Sabatini ha anche ribadito che "l'ottenimento del Marchio Qualità Italiana va sfruttato, perché permette a chi lo ottiene di differenziarsi dalle altre strutture concorrenti"."Anche nel turismo si sta concretizzando un cambiamento dell'orientamento, già visibile ad esempio nel settore dei beni di consumo - ha fatto notare, consigliere della Camera di Commercio e coordinatore delle attività turistiche -. La parola chiave è esperienza e un turismo che vuol essere al passo con i tempi e competitivo dev'essere esperienziale, perché i clienti chiedono sempre più anche alle strutture ricettive esperienze uniche, di qualità, vicino alle proprie passioni e hanno fiducia nei marchi e in tutte le informazioni certificate. Solo di fronte a questo tipo di qualità sono disponibili a pagare un surplus".Secondo il Segretario Generale, dott., "l'iniziativa Marchio di Qualità Ospitalità Italiana", nata dalla collaborazione tra Sistema camerale e Regione Marche, si muove nella direzione di una valorizzazione delle strutture turistiche in chiave regionale, anche attraverso l'unificazione degli strumenti e misure di promozione del territorio e qualificazione dell'ospitalità".

L'edizione 2017-'18 del progetto Marchio Qualità Italiana è cofinanziata nell'ambito del POR FESR Marche 2014/2020-Asse 6-azione 17.1.3 "Valorizzazione turistica dei cluster attraverso interventi di qualificazione dei prodotti e dei territori - Marchio di Qualità Ospitalità Italiana - Regione Marche" (azione avviata con Deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 06/06/2017).