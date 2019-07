l'Attore Marco Bonini presenterà il libro "Se ami qualcuno dillo"

| Domenica 21 luglio alle ore 21,30 al Circolo nautico Sambenedettese. Conversa con l'autore Eliana Narcisi.

Per gli "Incontri con l'autore - estate 2019" l'Attore Marco Poggi presenterà il libro "Se ami qualcuno dillo" domenica 21 luglio alle ore 21,30 al Circolo nautico Sambenedettese. L'evento è organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila" con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con l'autore Eliana Narcisi



Marco Bonini (1972) è nato a Roma, vive a Roma e ci tiene a precisare di essere romano da cinque generazioni da parte di padre e nove da parte di madre. Laureato in filosofia, ha studiato per diversi anni danza classica e moderna prima di dedicarsi alla recitazione. Attore e sceneggiatore, scrive per il cinema e la televisione. Nel 2015 ha firmato con Edoardo Leo la sceneggiatura del pluripremiato Noi e la Giulia, vincitore di due David di Donatello, due Nastri d'Argento e del Globo D'Oro della stampa estera come migliore commedia dell'anno. È tra i protagonisti della fortunata trilogia di Sydney Sibilia, Smetto quando voglio. Questo è il suo primo libro.



UNA STORIA FAMILIARE DI CRESCITA E REDENZIONE. L'EMOZIONANTE ESORDIO NARRATIVO DI UN ATTORE MOLTO AMATO.