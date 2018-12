Presentazione di "MIA! - Memoria, Identità, Ambiente"

Ascoli Piceno | Progetto selezionato dall'Impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà minorile, nato per sostenere attività pedagogiche con la partecipazione attiva di Scuola, Famiglie e Terzo settore nei territori colpiti dal sisma

Un progetto di 24 mesi, che si articola in attività multidisciplinari rivolte a bambini e studenti dai 0 ai 17 anni mediante la partecipazione attiva di Scuola, Famiglie e Terzo Settore nei territori colpiti dal sisma 2016/2017.



Così è nato "MIA! Memoria Identità Ambiente", un progetto selezionato dall'Impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà minorile.



Gli eventi sismici succedutisi negli ultimi anni hanno profondamente cambiato i territori coinvolti della Regione Marche. Famiglie e ragazzi, costretti ad allontanarsi dai territori di origine, oltre agli edifici ed alle infrastrutture, hanno visto crollare tutte le certezze del loro universo interiore.



Il senso comune di sradicamento e l'indebolimento del senso di appartenenza hanno accresciuto l'incomunicabilità intergenerazionale, aumentando i rischi per l'equilibrio psicofisico dei bambini e dei ragazzi.



Obiettivo del progetto "MIA! Memoria Identità Ambiente", che avrà la supervisione ed il coordinamento di Ama Aquilone Cooperativa Sociale, è quello di rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei ragazzi attraverso attività educative, grazie a cui potranno approfondire le caratteristiche morfologiche, storiche, artistiche, culturali e folkloristiche del loro territorio di origine.

7 i Comuni nei quali verranno realizzati i percorsi educativi (Arquata del Tronto, Comunanza, Venarotta, Acquasanta Terme, Roccafluvione, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto), 170 i bambini delle scuole dell'infanzia, 743 gli studenti (134 delle scuole primarie, 206 delle secondarie di primo grado e 233 delle secondarie di secondo grado) coinvolti in laboratori didattici, lezioni interattive propedeutiche ad una mappatura dei beni comuni ed itinerari guidati.

Realtà coinvolte:

Cooperativa Sociale Ama Aquilone (ente capofila del progetto)

i partner Cooperativa S. Gemma Galgani, Associazione WEGA, Pro Loco di Roccafluvione, Associazione Vivo, Associazione Pescara del Tronto 24/8/16, UNICAM Università degli Studi di Camerino, U.C.O.F Società Cooperativa Sociale, Associazione BTS Bottega Terzo Settore, Associazione Pianeta Genitori Venarotta, Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha., Slow Food Piceno, CAI - Club Alpino Italiano di Ascoli Piceno

e gli insegnanti e dirigenti degli istituti coinvolti nei territori dei Comuni che hanno manifestato sostegno al progetto

Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione (Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Roccafluvione, Venarotta)

Istituto Comprensivo "Don Giussani" Monticelli (Ascoli Piceno)

Istituto Comprensivo Interprovinciale Sibillini Comunanza (Comunanza)

Istituto di Istruzione Secondaria "Fermi-Sacconi-Ceci" (Ascoli Piceno)

Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti" (San Benedetto del Tronto)