Pierluigi Battista presenterà il libro "Il senso di colpa del dottor Zivago"

San Benedetto del Tronto | Sabato 10 novembre alle ore 17:00 a Palazzo Piacentini di Paese Alto. Conversa con l'Autore Ettore Picardi.

Evento organizzato dall'Associazione I Luoghi della Scrittura, dalla Libreria La Bibliofila con il sostegno ed il patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Regione Marche.

Pierluigi Battista è inviato e editorialista del "Corriere della Sera", di cui è stato vicedirettore dal 2004 al 2009. Ha lavorato come inviato alla "Stampa" e come condirettore a "Panorama". Per La7 ha condotto il programma "Altra Storia" (2003-2007). Tra i suoi libri ricordiamo: La fine dell'innocenza. Utopia, totalitarismo e comunismo (2000), Cancellare le tracce. Il caso Grass e il silenzio degli intellettuali italiani dopo il fascismo (2007), La fine del giorno. Un diario (2013), I libri sono pericolosi, perciò li bruciano (2014), Mio padre era fascista (2016) e A proposito di Marta (2017).