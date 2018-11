Vicenza-Samb:la Questura vieta la trasferta ai tifosi rossoblù.

San Benedetto del Tronto | Trasferta vietata ai residenti delle Marche e della provincia di Teramo.

di Guido Favelli

Divieto di vendita di biglietti per i residenti della regione Marche e per quelli della provincia di Teramo. E' questa la decisione della questura in merito alla gara di campionato L.R Vicenza-Sambenedettese in programma domenica 11 novembre 2018. Il settore ospite sarà aperto solo per i tifosi rossoblu residenti in tutto il resto della penisola così come per i settori distinti e tribuna centrale.

05/11/2018