Il derby per Coppa Marche termina in parità dopo una bella e spumeggiante gara.

| Dopo il pari tra le tre squadre in corsa per passare il turno si dovrà ricorrere al sorteggio. La gara tra Centobuchi e Colli è stata bella con giovani talenti in mostra.

di Nicola Lucidi

Centobuchi – La terza gara di coppa marche si è conclusa in parità e quindi tutte e tre le squadre risultano con lo stesso punteggio di tre punti. Per conoscere la squadra qualificata per le prossime gare al turno successivo si dovrà aspettare il sorteggio che avverrà in federazione. La gara, nonostante che i due tecnici schieravano molti ragazzi delle seconde linee, ma interessantissimi, ha preso subito il binario della velocità, del bel gioco da parte delle due squadre ben disposte in campo dai rispettivi tecnici. I locali, più vibranti in avanti e Liberati fa subito sentire la pressione del cuoio a Gambacorta che controlla e para. Subito dopo ci prova Bastianelli a trovare la porta, ma l’estremo difensore ospite è attento e neutralizza.

La gara si sblocca al 20’dopo in bel cross dalla destra Diop a centro area di testa fa proseguire la traiettoria. Speca sulla sinistra manda la sfera al limite area dove Bastianelli calcia a porta un forte tiro dove Gambacorta nulla può. I locali vicini al raddoppio al 38’con Liberati, che partito in contro piede con il difensore al fianco cadono in area, ma il gioco prosegue.

Subito dopo è il giovanissimo Speca, ragazzo dai piedi buoni, interessantissimo, ad impegnare con un forte tiro Gambacorta che fa straordinari per respingere il cuoio e salvare la porta. Sul finire Diop supera anche l’estremo difensore in uscita, ma il suo diagonale termina di pochissimo fuori. La gara è sempre spumeggiante da una parte all’altra. Il Colli perviene al pari grazie ad una elegante e pregevole azione del giovane Silvestri che riceve la sfera sulla tre quarti, avanza e trova il varco in mezzo a due avversari, controllala sfera per poi far partire un forte tiro a porta che supera Spinelli.