Acheloo: nuove brand Made in Italy di borse

Lapedona | Acheloo è un giovane brand Made in Italy nato nel 2017 nelle Marche.

Acheloo è un giovane brand Made in Italy nato nelle Marche nel 2017 dall’animo artigianale e creativo di Alessia e Martina, due giovani sorelle con formazioni diverse ma con la stessa passione per l'handmade. La mission di Acheloo si concentra sulla valorizzazione della tradizione artigianale attraverso la realizzazione di borse all'uncinetto. Questa visione di fare moda, rende ogni creazione unica ed originale. Il nome nasce da una congiunzione tra culture millenarie differenti che descrivono l'arte della trasformazione e della creazione di prodotti, rappresentando bene il lavoro svolto dalle due sorelle.

Acheloo è una piccola azienda a conduzione familiare ma alla ricerca continua di prodotti di qualità.Le due sorelle , infatti sono concentrate a trovare tessuti,cordini e accessori di grande pregio per costruire i loro modelli di borse personalizzate, uniche e per ogni occasione dal mare, alla cena elegante fino alle cerimonie e per ogni età.

Ogni modello di borsa presenta nomi differenti associati ad uno dei quattro elementi naturali: Aria, Acqua, Terra e Fuoco ed è possibile trovarli e acquistarli sul sito: www.acheloomade.it.