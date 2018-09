VOUCHER FSE E CORSI A CATALOGO FORMICA

San Benedetto del Tronto | Come accedere gratuitamente ai Master e Mini Master Smarteam grazie ai voucher del FSE

di Giuliano Bartolomei

Smarteam vuole contribuire al cambiamento del lavoro con una formazione adeguata ed innovativa per alcuni ambiti più a misura delle imprese e delle persone (professionisti, startupper, giovani post-diplomati, giovani post-laureati, disoccupati e/o inoccupati) e rispondenti ai fabbisogni formativi dei settori produttivi del territorio, così come individuati dalla Regione Marche.

Pertanto, i percorsi formativi Smarteam saranno finalizzati a sfruttare al meglio i driver di sviluppo personale e aziendale e a far acquisire nuove competenze a soggetti occupati e/o disoccupati e inoccupati allo scopo di creare un matching tra le esigenze individuali e quelle dei sistemi economici e produttivi.

Allo scopo di agevolare tale processo Smarteam ha inserito all’interno del Catalogo Formica della Regione Marche otto corsi, di diversa tipologia e durata nei settori agroalimentare, dei servizi ICT, del turismo e della cultura:

Master (497 ore) e Mini Master (42 ore) per MANAGER PER LA GESTIONE DI IMPRESE AGROALIMENTARI ECO-INNOVATIVE finalizzati a sviluppare competenze e conoscenze economico-commerciali, di marketing, di comunicazione, gestionali, amministrative e giuridiche, da impiegare nel settore agro-alimentare.

Master EUROPROGETTAZIONE (400 ore), aperto a tutti coloro che intendano affrontare gli aspetti legati alla redazione e allo sviluppo di un progetto europeo: dalla ricerca e individuazione delle informazioni al partenariato, dal budget alla definizione di un piano di comunicazione e disseminazione efficace.

Master per CONSULENTE PER START-UP (400 ore), per lo sviluppo di competenze tecniche specifiche per la creazione e consolidamento di un’impresa: fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’idea di business; redazione di un business plan; capacità gestionali, amministrative, commerciali, ecc.

Master (497 ore) e Mini Master (42 ore) per OPERATORE DEI SERVIZI TURISTICI E CULTURALI per la formazione di figure high-skill, altamente specializzate nell’ideazione, nella progettazione e nell’erogazione di servizi culturali, dotate di solide competenze culturali, artistiche, manageriali, giuridiche, utili per operare nell’ambito del management culturale.

Master (492 ore) e Mini Master (100 ore) per COMUNICAZIONE DIGITALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI per la conoscenza delle nuove tecnologie digitali e lo sviluppo di competenze digitali per imprese e professionisti per una fruizione autonoma e spirito critico nell'ambito del lavoro, per il tempo libero e la comunicazione.

Tutti i corsi sono autorizzati e riconosciuti dalla Regione Marche ed i Master (di durata superiore alle 400 ore, incluso stage in primarie aziende dei settori di pertinenza) consentiranno, previo esame finale, il conseguimento di un attestato professionale riconosciuto a livello europeo ai sensi della L. 845/78.

Gli interessati, lavoratori o disoccupati residenti nella regione Marche, potranno frequentare, in forma del tutto gratuita i nostri corsi (Master e Minimaster) grazie ai voucher formativi messi a disposizione dalla Regione Marche con il Fondo Sociale Europeo.

Il Voucher formativo deve essere richiesto dalla persona disoccupata o inoccupata. In caso di dipendente, dallo stesso previa autorizzazione del datore di lavoro. Il voucher può, inoltre, essere richiesto dal datore di lavoro per i propri dipendenti, fino ad un massimo di 15.

Per ulteriori informazioni su contenuti dei corsi e modalità per richiedere il Voucher (contributo a copertura del 100% dei costi di iscrizione):

visita il sito smarteam: http://www.smarteam.net/catalogo-corsi/

contatta gli uffici Smarteam al seguente numero di cell. 351 8920860

scrivi una email a formazione@smarteam.net

recati presso i nostri uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in Via Calatafimi n. 44 a San Benedetto del Tronto.