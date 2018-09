Alessandro Barbano presenterà "Troppi diritti" domenica 9 settembre ore 21,30alla Palazzina Azzurra

San Benedetto del Tronto | In caso di pioggia Auditorium Tebaldini. Conversa con l'Autore Silvio Venieri. Evento organizzato da" I Luoghi della Scrittura" dalla Libreria "La Bibliofila" con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche

Alessandro Barbano, giornalista e saggista, dal 2012 ex direttore del «Mattino» di Napoli. Laureato in giurisprudenza all'università di Bologna, ha alle spalle quasi quarant'anni di professione. Ha insegnato all'università La Sapienza di Roma, all'università del Molise, alla Link Campus University e all'istituto di studi superiori Suor Orsola Benincasa di Napoli. È autore di saggi dedicati al giornalismo e libri su temi di carattere politico e sociale: Professionisti del dubbio (1997), L'Italia dei giornali fotocopia (2003), Degenerazioni. Droga, padri e figli nell'Italia di oggi (2007), Dove andremo a finire (2011). Nel 2012 ha pubblicato il Manuale di giornalismo, scritto in collaborazione con Vincenzo Sassu, adottato come libro di testo in molte università italiane.