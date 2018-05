Triestina-Samb: arbitrerà Simone Sozza di Seregno.

San Benedetto del Tronto | I suoi assistenti saranno Pierluigi Della Vecchia di Avellino e Lorenzo Abagnara di Nocera Inferiore.

di Guido Favelli

Dal sito ufficiale dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone B:

ALBINOLEFFE S.R.L. - VICENZA CALCIO SPA a Francesco Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Dario Garzelli di Livorno e Davide Meocci di Siena

CALCIO PADOVA S.P.A. - GUBBIO a Paride De Angeli di Abbiategrasso

Assistenti: Cosimo Cataldo di Bergamo e Veronica Martinelli di Seregno

F.C. SUDTIROL S.R.L. - A.C. MESTRE a Nicolo' Cipriani di Empoli

Assistenti: Stefano Rondino di Piacenza e Stefano Lenza di Firenze

FERMANA S.S.D. SRL - ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL a Giosue' Mauro D'apice di Arezzo

Assistenti: Nicola Mariottini di Arezzo e Gabriele Nuzzi di Valdarno

PORDENONE CALCIO S.R.L. - RENATE S.R.L. a Stefano Lorenzindi Castelfranco Veneto

Assistenti : Nicola Badoer di Castelfranco Veneto e Davide Moro di Schio

SANTARCANGELO CALCIO SRL - CP RAVENNA a Manuel Volpi di Arezzo

Assistenti: Giovanni Mittica di Bari e Dario Gregorio di Bari

TERAMO CALCIO S. R. L. . REGGIANA 1919 SPA a Matteo Proietti di Terni

Assistenti: Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni e Andrea Zingrillo di Seregno

TRIESTINA CALCIO 1918 - SAMBENEDETTESE CALCIO a Simone Sozza di Seregno

Assistenti: Pierluigi Della Vecchia di Avellino e Lorenzo Abagnara di Nocera Inferiore