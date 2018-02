Il Sindaco ordina per martedì 17 febbraio la chiusura di tutte le scuole

San Benedetto del Tronto | Chiusura straordinaria di tutte le scuole comunali e degli istituti scolastici comunali di ogni ordine e grado ubicati nel territorio cittadino, ivi compresi gli asili nido, i centri diurni Biancazurro e Cediser e i centri diurni per anziani.

Il Comune di San Benedetto sotto la neve [Foto di Archivio]

VISTO l' avviso di aggiornamento meteo del 26/02/2018 del Dipartimento per la Protezione Civile della Regione Marche, emesso alle ore 9.00, che prevede un impulso di aria molto fredda che determinerà un forte peggioramento delle condizioni meteo, con cumulate diffuse da deboli a moderate , in particolare con possibilità di gelate diffuse oltre a forti raffiche di vento;

PRESO ATTO che pertanto, secondo i principi di cautela e precauzione nell' azione amministrativa, risulta doveroso adottare ogni possibile e ragionevole provvedimento cautelare, anche di natura contingibile ed urgente a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VERIFICATO che le precipitazioni nevose sono già in atto nella giornata odierna;

CONSIDERATO che tali condizioni meteorolog iche caratterizzate da nevicate moderate associate a rigide temperature e relativa formazione di ghiaccio possono provocare forti disagi e potenziali perico li per la circolazione stradale, veicolare e pedonale;

RILEVATO che a causa di tali condizioni climatiche anche i trasporto pubblico urbano ed extraurbano potrebbe subire blocchi e considerevoli rallentamenti;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti al fine di evitare che gli studenti e il personale docente e non docente possano subire disagi ed essere esposti a rischi nel recarsi a scuola o nel ritorno alle proprie abitazioni;

RITENUTO quindi opportuno in via cautelare e di allerta dis porre la chiusura di tutte le scuole comunali e istituti scolastici comunali di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi gli asili nido, i centri diurni comunali Biancazzurro e Cediser e i centri diurni per anziani, onde evitare eventi pregiudizie vo li dell' incolumità e sicurezza della civica comunità;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e inte grazioni;