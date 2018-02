Samb-Reggiana: al via la prevendita dei tagliandi sul circuito BookingShow

San Benedetto del Tronto | La vendita sarà libera senza S-Card.

di Guido Favelli

La S.S. Sambenedettese comunica che, in occasione della 25a giornata di Campionato di Serie C 2017/18 Sambenedettese-Reggiana di sabato 10 febbraio 2018 alle ore 16:30, dalle ore 09:00,di martedì 06 febbraio, sarà aperta la prevendita del match presso tutti punti vendita BookingShow del territorio. E' prevista, inoltre, anche la vendita in modalità "Home Ticketing", ovvero la stampa del biglietto a cura dell'acquirente, direttamente dal proprio pc presso il sito https://www.bookingshow.it.

Per i tifosi emiliani, invece, i tagliandi potranno essere acquistati da oggi fino alle ore 19:00 di venerdì 09 febbraio, senza Supporter Card e senza limitazione di provincia e/o regione di residenza sui circuiti BookingShow, anche online. Il giorno della gara il botteghino ospiti rimarrà chiuso.

Si ricorda, inoltre, che come lo scorso Campionato, i tagliandi NON POTRANNO PIU' ESSERE ACQUISTATI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA, ma solo al botteghino Nord agli orari suddetti e che, PER QUESTA GARA, i titoli d'ingresso saranno incedibili, sia per il settore ospiti che per quello locale.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:

CURVA NORD

Intero: € 12

Ridotto: € 10

Bimbi 0-12: € 2

TRIBUNA EST MARE

Intero: € 18

Ridotto: € 15

Bimbi 0-12: € 2

TRIBUNA CENTRALE

Intero: € 35

Ridotto: € 25

Bimbi 0-12: € 2

TRIBUNA LATERALE NORD

Intero: € 18

Ridotto: € 15

Bimbi 0-12: € 2

CURVA SUD (SETTORE OSPITI)

Intero: € 12

Ridotto: € 10

Bimbi 0-12: € 2

Per ridotto si intendono i ragazzi 12-17 anni, le donne e gli over 65.

I punti vendita BookingShow del territorio di Ascoli Piceno sono i seguenti:

CUPRA MARITTIMA

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci

C.so V.Emanuele, 80 Cupra Marittima

GROTTAMMARE

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia Prima, 97 - Zona Ischia, tel. 0735.581318

Tabaccheria Angel

Via Galilei 1

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Tabaccheria L'isola Del Tesoro

SS16 via Cesare Luciano Gabrielli n.116, tel 0735.658258

Tabacchi Mare

Via del Mare, 224 Porto D'Ascoli - Tel.: 0735/753941

Fashion Cafe' di Salvi Gianluca

Via Marsala 85

Black Stone Cafè

Via Laureati 84

PLANET WIN 365

Via Piemonte 107

PLANET WIN 365

Via Nazario Sauro, 6

PLANET WIN 365

Via Roma, 104

Tabaccheria Amarcord

Via Ponchielli 13

PAGLIARE DEL TRONTO

Manhattan Lounge Bar

Via Salaria 8/A

MONSAMPOLO DEL TRONTO

Tabaccheria Fortunella

Via Colombo 23

OFFIDA

Tabaccheria Guido Simonetti

Corso Serpente Aureo 34

ALBA ADRIATICA

Erre Disco Effe - Via nazionale Adriatica 74 c/o Carta & Co.

Il giorno della gara, invece, il botteghino della Curva Nord osserverà i seguenti orari:

SABATO 10 FEBBRAIO: 09:00 - 17:15 (FINE PRIMO TEMPO)