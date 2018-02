Padova-Samb:percorso consigliato per arrivare all'Euganeo.

San Benedetto del Tronto | Tutte le info per raggiungere lo stadio veneto per la gara di Sabato 3 Febbraio 2018 con inizio alle 18:30.

di Guido Favelli

La S.S. Sambenedettese, in occasione della gara Padova-Samb di sabato 03 febbraio alle ore 18:30, valevole per la 24a giornata di Campionato di Serie c Girone B 2017/18, comunica ai tifosi rossoblù che il percorso consigliato dalla Questura di Padova è prendere l'uscita di Padova Ovest della SR 47, dove funzionari delle Forze dell'Ordine daranno indicazioni per raggiungere il vicino settore ospite dello Stadio Euganeo, dove si disputerà la gara.

01/02/2018